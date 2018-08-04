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السبت، 04 أغسطس 2018 03:30 ص
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أوقاف قنا تنتهى من حملة "نقطة مياه تساوى حياة" لتوعية الأهالى

السبت، 04 أغسطس 2018 03:00 ص
أوقاف قنا تنتهى من حملة "نقطة مياه تساوى حياة" لتوعية الأهالى الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا
قنا – هند المغربى
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أكد الشيخ محمد الطراوى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، أن مديرية الأوقاف شاركت خلال الأيام القليلة الماضية فى العديد من الحملات التى تهم الحياة اليومية للمواطن القنائى، حيث انتهت المديرية من حملة "نقطة مياه تساوى حياة" بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تستهدف الأهالى بكل قرى ونجوع ومدن محافظة قنا لتوعيتهم بقيمة الحفاظ على مياه الشرب.

 

وأوضح الشيخ الطراوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزراة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة تولى اهتماما كبيرا بحملات التوعية الدينية للحفاظ على الثروات الطبيعية التى هى هبة من الله عز وجل، لافتا إلى أن المديرية تعمل دائما على أن تكون لها دور فى توعية المواطنين للصالح العام بالتنسيق وكل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن المديرية شاركت فى حملة "نقطة مياه تساوى حياة" لتوعية المواطن من خلال كبار الأئمة بمختلف إدارات الأوقاف أن الدين الإسلامى السمح أمرنا بالحفاظ على نعم الله علينا.


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