video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 03:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أمين "دينية البرلمان": قانون الفتوى سيقضى على فتاوى السلفيين والمتطرفين

السبت، 04 أغسطس 2018 03:00 ص
أمين "دينية البرلمان": قانون الفتوى سيقضى على فتاوى السلفيين والمتطرفين عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب
كتب محمود العمرى
إضافة تعليق

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة الذى وافقت عليه اللجنة فى دور الانعقاد الثالث سيكون أولوية فى المناقشة على أجندة دور الانعقاد المقبل فى الجلسات العامة، لأنه سيكون منظمًا وعاملاً رئيسيًا فى انتشار الفتاوى المضللة التى يبثها اصحاب الفكر المتطرف والإرهابى فى المجتمع.

 

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا القانون سيقضى على هذا الكم من انتشار الفتاوى التى تبثها هذه الفرق من التيارات الإسلامية وتثير الجدل فى المجتمع، ويجعل الأمر مقتصرًا فقط على 4 جهات؛ وهم مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء وإدارة الفتوى بالأوقاف.

 

وتابع أن أى سلفى أو من التيارات المخالفة سيحاسب حال أن يقوم بالإفتاء وهو غير مختص له أو لديه تصريح فى ذلك، لافتًا إلى أن خطورة هذه الفتاوى لا تقل أبدًا عن تدمير المجتمع، لأنها تثير البلابل والجدل فى المجتمع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل يقضى قانون الفتوى العامة على فتاوي السلفية؟.. دينية البرلمان:التشريع سيمنع المتطرفين نهائيا ومن سيخالف مصيره السجن.. والجندى: سينظم كل المسائل الدينية ويضع رادع للمخالف.. مجمع البحوث:السلفيون سيحاولون تعطيله

5 معلومات عن مشروع قانون الفتاوى العامة بعد موافقة "دينية" البرلمان.. تعرف عليها

اخبار البرلمان

مجلس النواب

الافتاء

الاوقاف

الازهر

عاجل




لا تفوتك
تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة