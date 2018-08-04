"أردوغان" يطالب الأتراك ببيع الدولار للبنوك لوقف انهيار الليرة

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

دعا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر جماهيرى في مدينة أرض روم شمال شرق تركيا، الأتراك لاستبدال مدخراتهم الدولارية بالليرة التركية، لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار الذى تشهده.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، كرر أردوغان دعوته للمواطنين الأتراك بتحويل الدولارات الموجودة "تحت الوسائد" إلى الليرة التركية لدعم الاقتصاد.

واعتبر الرئيس التركى أن هناك مؤامرة على بلاده قائلا: "أرى أن هناك من يحاولون إركاع بلدنا، لوبي الفائدة يستهدف بلدنا"، قائلا "أنا أوجه كلامي لمن يمتلكون الدولار أو اليورو تحت الوسائد، اذهبوا وحوّلوا أموالكم إلى الليرة التركية حتى نبطل هذه المؤامرة معًا".

ويشار إلى أن العملة التركية سجلت هبوطا قياسيا أمام الدولار الأمريكى من خلال تجاوز الدولار الواحد الـ 5 ليرات تركية للمرة الأولى على واقع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على وزيرى الداخلية سليمان صويلو ووزير العدل عبد الحميد جول، على خلفية عدم إفراج السلطات التركية عن القس الأمريكي المعتقل أندرو برونسون.

وبلغ التضخم في تركيا أعلى مستوياته منذ 14 عاما، يوم الجمعة، ليلامس نحو 16% على أساس سنوى مع ارتفاع أسعار الغذاء وهو ما يظهر أثر انخفاض العملة التي لم يتمكن البنك المركزى من دعمها.