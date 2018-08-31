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"CSCEC" الصينية تتعهد بتسليم مساكن فارهة بـ1.7 مليون متر بالعاصمة الإدارية خلال 4 أعوام

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:08 م
"CSCEC" الصينية تتعهد بتسليم مساكن فارهة بـ1.7 مليون متر بالعاصمة الإدارية خلال 4 أعوام التعاون المصرى ـ الصينى، أرشيفية
كتب: هانى محمد
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قال وانج تشى، المدير العام التنفيذى لشركة CSCEC الصينية، إن مشروع المنطقة السكنية هو أحد مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة ويشمل مساكن فائقة الجودة وأماكن خدمية وأخرى مكتبية على مساحة 1.7 مليون متر مربع ومن المفترض بالنسبة لنا ولأية شركة أخرى، لكننا لدينا ثقة كبيرة فى أن نتغلب على أى تحديات من أن يكون جاهزا خلال أربعة أعوام، هذه الأرقام فى حد ذاتها هى التحدى الأكبر خلال خبراتنا المتراكمة التى اكتسبناها من مشاريع أخرى مماثلة.

 

وفى تقرير بثته شبكة "CGTN" الصينية، أكد أن الصين تنفذ عددا كبيرا من المشروعات العملاقة فى أفريقيا، من هذه المشاريع بناء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التى تتولى أعمال الإنشاءات والبناء بها شركة CSCEC الصينية وهى من الشركات الرائدة فى هذا المجال.

 

وأضاف التقرير، أن مشروع بناء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى مصر واحد من المشروعات الكبرى التى تنفذها الصين فى القارة الأفريقية، يعد من أكبر المشاريع التى وقعتها الشركات الصينية فى مصر، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهو واحد من المشروعات التى تم الاتفاق عليها بين الرئيسين المصرى عبد الفتاح السيسى، والصينى شى جين بينجام 2016.

 

بينما تسعى الصين لتوسيع استثماراتها فى الدول التى تقع تحت مظلة الحزام والطريق التى تحظى بدعم فى قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقية المرتقبة، تسهم شركة CSCEC الصينية بأعمال نموذجية فى مجال البناء والتشييد فى عدة دول أفريقية، وهو ما دفع الحكومة المصرية للاستفادة بخبراتها فى العاصمة الإدارية الجديدة.


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