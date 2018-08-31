9875 شركة اتصالات بمصر باستثمارات 53 مليار جنيه

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات تقرير حكومى، عن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المؤسسة خلال الفترة من 25 فبراير عام 1922 حتى 31 مايو لعام 2018 وبلغت 9875 شركة برأس مال مصدر 53 مليارا و324 مليون جنيه، مقسمة بين 36 مليارا و333 مليون جنيه مساهمات مصرية، و13 مليار جنيه مساهمات عربية، و3 مليارات و984 مليون جنيه مساهمات أجنبية.

وبلغ عدد الشركات المؤسسة والتى رفعت رؤوس أموالها بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 854 شركة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجارى مقابل 785 شركة خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة زيادة 8.8%، وذلك من بين 13.9 ألف شركة تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها خلال تلك الفترة.

وبلغت رؤوس أموال شركات الاتصالات التى تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها قطاعياً طبقاً لقانونى رقم 72 لسنة 2017 و159 لسنة 1981، نحو 1192.4 مليون جنيه بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 728.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 63.6%.

وخلال شهر يوليو الماضى، بلغ إجمالى عدد شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة 123 شركة مقابل 127 شركة بنسبة انخفاض 3.1%، برؤوس أموال بلغت 49.1 مليون جنيه.