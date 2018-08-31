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830 حاجا من قطاع غزة يصلون من الأراضى المقدسة على متن 3 رحلات مصرية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:32 م
830 حاجا من قطاع غزة يصلون من الأراضى المقدسة على متن 3 رحلات مصرية حجاج - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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وصلت إلى مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة 3 رحلات خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من الأراضى المقدسة، وعلى متنها 830 حاجا من حجاج قطاع غزة والمحافظات الجنوبية، بعد أدائهم لمناسك الحج لهذا العام. 
 
وقامت السلطات الأمنية وسلطات المطار بتخصيص فرق من العلاقات العامة ورجال الجوازات والتأمين والجمارك والحجر الصحى باستقبال الحجاج للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم اإلى المطار، وخروجهم من الدائرة الجمركية. 
 
وكان وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى وجه بتقديم كل الخدمات المقررة والتسهيلات لإنهاء إجراءات وصول حجاج قطاع غزة بعد أدائهم لمناسك الحج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف العبء عن سكان قطاع غزة. 
 
كما وافق وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى على فتح صالة رقم 4 والمخصصة لوصول الطيران الخاص للعمل على سرعة إنهاء وصول حجاج القطاع من الأراضى المقدسة، دون الاضطرار إلى دخول الصالة الموسمية. 
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرارا بفتح معبر رفح البرى استثنائيا اليوم الجمعة وغدا السبت، لتسهيل عبور الحجاج الفلسيطينيين من قطاع غزة والمحافظات الجنوبية بعد أدائهم لمناسك الحج، حيث قام الرئيس الفلسطينى محمود عباس بشكر الرئيس السيسى على هذه اللافتة الإنسانية الطيبة.
 

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