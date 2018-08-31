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60%من القراء يستبعدون نجاح تطبيق حجز القطارات الجيد فى التيسير على الركاب

الجمعة، 31 أغسطس 2018 08:38 ص
60%من القراء يستبعدون نجاح تطبيق حجز القطارات الجيد فى التيسير على الركاب الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح التطبيق الذكى لحجز تذاكر القطارت فى التيسير على الركاب، استبعد غالبية القراء نجاح التطبيق الذكى لحجز تذاكر القطارت فى التيسير على الركاب.

واستبعد 60% من القراء نجاح التطبيق الذكى لحجز تذاكر القطارت فى التيسير على الركاب، بينما توقع 37% من القراء نجاح التطبيق الذكى لحجز تذاكر القطارت فى التيسير على الركاب، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفته بموضوع الاستطلاع.


 

 


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استطلاع

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