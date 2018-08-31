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ولاد أصول.. شاهد كيف يتصرف صلاح ورونالدو بعد إحرازهما أهدافا فى فريقهم السابق

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:49 ص
ولاد أصول.. شاهد كيف يتصرف صلاح ورونالدو بعد إحرازهما أهدافا فى فريقهم السابق محمد صلاح
كتب هاشم الفخرانى
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أسفرت قرعة دورى أبطال أوروبا التى أجريت، مساء أمس الخميس، بإمارة موناكو فى فرنسا، عن تحديد لقاء بين نادى مانشسيتر يونايتد الإنجليزى ونادى يوفنتوس الإيطالى ضمن منافسات المجموعة الثامنة من دورى أبطال أوروبا.

قرعة دورى أبطال أوروبا
قرعة دورى أبطال أوروبا

 

وبعد إجراء القرعة، سيواجه بذلك النجم كريستيانو رونالدو المنضم لصفوف يوفنتوس الإيطالى حديثًا، فريقه الأسبق مانشستر يونايتد، وتعد المباراة المقبلة هى المرة الثانية التى يلعب فيها كريستيانو رونالدو ضد فريقه الإنجليزى مانشستر يونايتد، الذى بدأ فيه مشواره الاحترافى خلال العام 2003.

 

 

وأول مرة لعب فيها رونالدو ضد "الشياطين الحمر" عندما التقى نادى ريال مدريد الإسبانى الذى كان يلعب فى صفوفه قبل الانتقال لليوفى، وأحرز ضد فريقه القديم مانشستر يونايتد هدفا ورفض حينها الاحتفال، وكانت تلك المباراة خلال دورى أبطال أوروبا فى عام 2013، وانتهت المباراة بهدفين لهدف لصالح الفريق الإسبانى.

وعلى نفس المنوال، رفض النجم المصرى محمد صلاح، الاحتفال بإحرازه هدف ضد فريقه القديم نادى روما الإيطالى عندما التقى نادى ليفربول المحترف فى صفوفه "صلاح" ضد "روما، ضمن منافسات دورى أبطال أوروبا المنتهية فى النصف الأول من العام الجارى.


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