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وصول جثمان الراحل حسين عبد الرازق مسجد عمر مكرم

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:30 م
وصول جثمان الراحل حسين عبد الرازق مسجد عمر مكرم جنازة الكاتب الصحفي الراحل حسين عبد الرازق
كتب محمد صبحى - تصوير حسام عاطف
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وصل  منذ قليل،  جثمان الراحل الكاتب الصحفى حسين عبد الرازق إلى مسجد عمر مكرم الكائن بميدان التحرير، تمهيدا لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة وتشييعه إلى مثواه الأخير .

ومن المقرر، أن تقام مراسم العزاء  يوم الإثنين المقبل الموافق 3 سبتمبر بالقاعة الكبرى بمسجد عمر مكرم.

ويتوافد على المسجد عدد من كبار الصحفيين وقيادات حزب التجمع،  فيما وصل عمرو موسى إلى المسجد للمشاركة فى أداء صلاة الجنازة.
 
كان القيادى اليسارى حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع ورئيس مؤسسة خالد محيى الدين الثقافية، قد توفى بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى أمس الخميس.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أمر خلال الفترة الماضية بعلاج حسين عبدالرازق على نفقة الدولة بإحدى مستشفيات القوات المسلحة.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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