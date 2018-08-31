video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية قبرص يبحث مع نظيره البريطانى استئناف محادثات السلام القبرصية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:51 ص
وزير خارجية قبرص يبحث مع نظيره البريطانى استئناف محادثات السلام القبرصية رئيس قبرص
نيقوسيا /أ ش أ/
إضافة تعليق

 

إلتقى وزير الخارجية القبرصى نيكوس خريستودوليديس اليوم الجمعة ونظيره البريطانى جيريمى هانت .

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن مصدر رفض الكشف عن هويته قوله :- إن الوزيرين ناقشا القضية القبرصية على ضوء زيارة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جين هول لوت إلى لندن .

وأضافت الوكالة أن الجانب البريطانى أكد سعيه لبذل كل الجهود من أجل التوصل لحلول ، مشيرًة إلى أنه دار نقاش مطول بين الوزرين حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فى ظل مرور المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى بمرحلة صعبة.

والتقى وزيرا الخارجية على هامش الاجتماع غير الرسمى لوزراء الاتحاد الأوروبى الـ 28 (جيمنيتش) فى فيينا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير خارجية قبرص: جغرافيا المكان شكلت رؤية مشتركة لمصر وقبرص

وزير خارجية قبرص: مصر دعامة الاستقرار وشريك رئيسى فى الحرب على الإرهاب

قبرص

وزير الخارجية القبرصى

الأمم المتحدة




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة