وزير خارجية قبرص يبحث مع نظيره البريطانى استئناف محادثات السلام القبرصية

نيقوسيا /أ ش أ/

إلتقى وزير الخارجية القبرصى نيكوس خريستودوليديس اليوم الجمعة ونظيره البريطانى جيريمى هانت .

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن مصدر رفض الكشف عن هويته قوله :- إن الوزيرين ناقشا القضية القبرصية على ضوء زيارة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جين هول لوت إلى لندن .

وأضافت الوكالة أن الجانب البريطانى أكد سعيه لبذل كل الجهود من أجل التوصل لحلول ، مشيرًة إلى أنه دار نقاش مطول بين الوزرين حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فى ظل مرور المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى بمرحلة صعبة.

والتقى وزيرا الخارجية على هامش الاجتماع غير الرسمى لوزراء الاتحاد الأوروبى الـ 28 (جيمنيتش) فى فيينا.