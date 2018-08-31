وزير التموين يعلن عن طرح فرصة استثمارية بمحافظة قنا بقيمة مليار جنيه

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، طرح فرصة استثمارية بنظام حق الانتفاع فى محافظة قنا على مساحة 15.5 فدان قابلة للزيادة بنحو 10 أفدنة فى العمق لإنشاء منطقة لوجيستية متنوعة تضم "منافذ، متاجر، أسواق، ومخازن" باستثمارات تصل إلى مليار جنيه يتم تنفيذها خلال سنوات.

وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس، أن المشروع يعد الأول فى جنوب الوادى، وسيعمل على توفير فرص عمل تتراوح من 30 إلى 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيخدم 5 ملايين مواطن من أبناء 5 محافظات.