video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التموين يعلن عن طرح فرصة استثمارية بمحافظة قنا بقيمة مليار جنيه

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:15 ص
وزير التموين يعلن عن طرح فرصة استثمارية بمحافظة قنا بقيمة مليار جنيه د. على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، طرح فرصة استثمارية بنظام حق الانتفاع فى محافظة قنا على مساحة 15.5 فدان قابلة للزيادة بنحو 10 أفدنة فى العمق لإنشاء منطقة لوجيستية متنوعة تضم "منافذ، متاجر، أسواق، ومخازن" باستثمارات تصل إلى مليار جنيه يتم تنفيذها خلال سنوات.

 

وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس، أن المشروع  يعد الأول فى جنوب الوادى، وسيعمل على توفير فرص عمل تتراوح من 30 إلى 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيخدم 5 ملايين مواطن من أبناء 5 محافظات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التموين" تطبع 5 ملايين استمارة "أداء الخدمة" لتيسير إضافة المواليد على البطاقات.. 4 قرارات وزارية لـ"المصيلحى" لتذليل العقبات.. ويؤكد لـ"ليوم السابع": حملات تفتيشية على المكاتب للتأكد من وصول الخدمة للمستحقين

صور.. بطاقات التموين تستقبل "المواليد الجدد".. على المصيلحى: إضافة من 2006 حتى 2015 بحد أقصى 3 أفراد.. 1.5 مليون بطاقة تموينية بها أخطاء.. أى خطأ يمنع من إضافة مواليد جدد.. ورسائل على المحمول لتصحيح البيانات

بشائر تخفيضات الأسعار.. "التموين" تعلن بدء موسم الأوكازيون الصيفى 6 أغسطس.. توقعات بمشاركة 3500 شركة وتاجر.. "المصيلحى" يوجه بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط المخالفين.. و"حماية المستهلك" يحذر من العروض الوهمية

وزير التموين

فرص استثمارية

قنا




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة