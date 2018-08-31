وزارة الاستثمار تعرض برنامج براءة الاختراع المصرى فى منتدى معهد التنمية الكورى

كتب محمد مصطفى

شاركت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى المنتدى السنوى لمعهد التنمية الكورى خلال يومى 29 و30 أغسطس الجارى، بحضور البنك الكورى للاستيراد والتصدير، والصندوق الكورى للتعاون التنموى، ووزارة الاستراتيجية والمالية الكورية، وممثلى مختلف الدول الأوروبية والإفريقية والأسيوية.

وعرضت منى أحمد، رئيس القطاع الآسيوى بالوزارة، تجربة الوزارة فى الاستفادة من الخبرات الكورية فى التعاون فى مجال رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية والتنمية وتنفيذ 10 برامج لتبادل الخبرة فى مجالات عديدة؛ منها الصناعات الصغيرة وتشجيع الصادرات ودعم الاستراتيجية المصرية لتطوير نظام براءة الاختراع.

‏وخصصت محاضرة عن برنامج براءة الاختراع المصرى، وتمت الإشادة بدور مصر التنموى وبنتائج البرنامج الذى يستهدف أن تصبح مصر رقم 20 فى تسجيل براءات الاختراع.