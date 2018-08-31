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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر ارصاد - ارشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 
 وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
 
- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر .

 

 
 
 
 
الصغرى العظمى
 
 
القاهرة 25 35
 
 
وسط الدلتا 24 35  
 
 
الإسكندرية 23 32 
 
 
بلطيم 23 31        
 
 
مطروح 25 31     
 
 
السلوم 22 32       
 
 
سيوة 25 35        
 
 
بورسعيد 26 31    
 
 
دمياط 26 30       
 
 
العريش 23 31     
 
 
رفح 23 32         
 
 
الإسماعيلية 23 35 
 
 
السويس 25 34
 
 
رأس سدر 25 36   
 
 
نخل 19 34         
 
 
نويبع 29 38        
 
 
طابا 25 35         
 
 
كاترين 20 35      
 
 
الطور 28 34       
 
 
شرم الشيخ 29 37  
 
 
الغردقة 29 37      
 
 
مرسى علم 28 35  
 
 
الفيوم 25 36        
 
 
بنى سويف 25 36 
 
 
المنيا 25 36        
 
 
أسيوط 23 37      
 
 
سوهاج 24 38      
 
 
قنا 26 41           
 
 
الأقصر 27 41     
 
 
أسوان 28 42       
 
 
أبو سمبل 28 41   
 
 
الوادي الجديد 26 40          
 
 
شلاتين 27 38      
 
 
أبو رماد 27 37    
 
 
راس حدربة 28 36
 
 
حلايب 28 36      
 
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

 

 
 
 
 
الصغرى العظمى
 
 
مكة المكرمة 32 43
 
 
المدينة 31 45
 
 
الرياض 27 43     
 
 
المنامة 32 40      
 
 
أبو ظبي 31 41    
 
 
الدوحة 32 42      
 
 
الكويت 31 47      
 
 
دمشق 18 39       
 
 
بيروت 25 31      
 
 
عمان 20 34        
 
 
القدس 21 31       
 
 
غزة 24 31         
 
 
بغداد 29 47        
 
 
مسقط 28 33       
 
 
صنعاء 14 27      
 
 
الخرطوم 27 37    
 
 
طرابلس 24 30     
 
 
تونس 21 32       
 
 
الجزائر 22 29
 
 
الرباط 20 28       
 
 
نواكشوط 25 31   
 
 
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

 
 
 
 
الصغرى العظمى
 
 
أنقرة 17 33         
 
 
اسطنبول 23 31   
 
 
إسلام آباد 25 35   
 
 
نيودلهي 29 34     
 
 
جاكرتا 25 33      
 
 
بكين 21 28
 
 
كوالالمبور 24 33 
 
 
طوكيو 25 34      
 
 
أثينا 24 33          
 
 
روما 16 29        
 
 
باريس 10 23       
 
 
مدريد 21 35       
 
 
برلين 11 20        
 
 
لندن 12 20         
 
 
مونتريال 18 24    
 
 
موسكو 12 24      
 
 
نيويورك 20 25    
 
 
واشنطن 23          30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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