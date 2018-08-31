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نقيب الصحفيين: المجلس يجتمع خلال أسبوعين لبحث ترشيحاته لـ"الوطنية للصحافة"

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:25 م
نقيب الصحفيين: المجلس يجتمع خلال أسبوعين لبحث ترشيحاته لـ"الوطنية للصحافة" عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
كتب محمد صبحى
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قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الهيئة الوطنية للصحافة، أمر عادى ومتوقع، موضحا أن البرلمان أخذ بـ 90 % من التوصيات والمقترحات التى قدمتها النقابة عند مناقشة القانون.

وأوضح سلامة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان صدق على 3 مشروعات قوانين وليس واحد وهم قانون الهئية الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى، متابعا: "ما تم مناقشته داخل البرلمان لم يتم تغييره، ومن المتوقع أن يصدر 3 قوانين تباعا"، موضحًا أنه وفقا للصلاحيات الدستورية لا يجوز تعديل القوانين التى يصدرها البرلمان، حيث إن للرئيس الحق فى إعادة القانون للبرلمان.

وتابع نقيب الصحفيين، أن مجلس نقابة الصحفيين سيعقد اجتماعا خلال أسبوعين لبحث مسألة ترشيحات النقابة للهيئة الوطنية للصحافة.

ووجه عبد المحسن سلامة فى ختام تصريحه الشكر إلى الرئيس السيسى وكذلك مجلس النواب نظرًا لتجاوبه مع أغلب المقترحات التى قدمها أثناء مناقشة قوانين تنظيم الصحافة والإعلام.


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