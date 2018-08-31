نائب محافظ القليوبية: الرئيس ينتظر المزيد من الشباب

القليوبية إبراهيم سالم

أكدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية الجديد، أن الرئيس حملنا مسؤولية كبيرة ونتمنى جميعا أن نكون عند حسن الظن، قائلة "الرئيس أعطانا مسؤولية كبيرة، والرئيس يؤجل تكريم هؤلاء الشباب فى انتظار نتائج أفضل منهم خلال الفترة المقبلة"، مشيرة إلى أنها تسعى للتواصل التام مع المواطنين، والاهتمام بصدى هذا التواصل.

واضافت نائب محافظ القليوبية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك العديد من الملفات سيتم وضعها ضمن الأولوية للعمل على إحداث إنجازات بها منها التعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل والقمامة والتعامل مع المواطنين والعمل على حل المشاكل أول بأول، موضحة: "لازم نفهم المواطنين ونسمعهم كويس جدا علشان هما يبدأوا يسمعونا".

وأوضحت نائب محافظ القليوبية الجديد، أن الرئيس أكد على أن الأمل موجود في المحافظين الجدد ونوابهم، وأنه تم اختيار المحافظين ونوابهم بدقة.