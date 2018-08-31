video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ القليوبية: الرئيس ينتظر المزيد من الشباب

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:29 ص
نائب محافظ القليوبية: الرئيس ينتظر المزيد من الشباب إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية الجديد
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
أكدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية الجديد، أن الرئيس حملنا مسؤولية كبيرة ونتمنى جميعا أن نكون عند حسن الظن، قائلة "الرئيس أعطانا مسؤولية كبيرة، والرئيس يؤجل تكريم هؤلاء الشباب فى انتظار نتائج أفضل منهم خلال الفترة المقبلة"، مشيرة إلى أنها تسعى للتواصل التام مع المواطنين، والاهتمام بصدى هذا التواصل. 
 
واضافت نائب محافظ القليوبية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك العديد من الملفات سيتم وضعها ضمن الأولوية للعمل على إحداث إنجازات بها منها التعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل والقمامة والتعامل مع المواطنين والعمل على حل المشاكل أول بأول، موضحة: "لازم نفهم المواطنين ونسمعهم كويس جدا علشان هما يبدأوا يسمعونا".
 
وأوضحت نائب محافظ القليوبية الجديد، أن الرئيس أكد على أن الأمل موجود في المحافظين الجدد ونوابهم، وأنه تم اختيار المحافظين ونوابهم بدقة.
 
 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يستقبل وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر

صور.. القليوبية تتزين بالورود وعلم مصر لاستقبال المحافظ الجديد ونائبه

اخبار القليوبية

اخبا رمصر

محافظ القليوبية الجديد

نائب محافظ القليوبية الجديد




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة