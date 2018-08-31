ميناء الإسكندرية يعلن عن تسليم الجراج المتعدد قبل المدة المحددة بتكلفة 285 مليون جنيه

الإسكندرية - أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن تسليم مشروع الجراج المتعدد الأغراض داخل الميناء سيكون قبل المدة الزمنية المحددة له فى مايو2019.

وأضاف المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن المشروع بتكلفة 285 مليون جنيه ويستوعب 1800 سيارة يومياً، مشيرا إلى أنه تم تكثيف الأعمال لإنجاز المشروع والانتهاء منه قبل المدة المحددة وهى 18 شهرا، مشيرا أن المشروع يُقام علي مساحة 15 ألف متر مربع ويعتبر إضافة كبيرة للمساحات التخزينية داخل الميناء ، ويتكون من 4 طوابق ، ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالى 2700 سيارة ، والرابع للاستخدام اليومى للعملاء.

ويتكون من منشأ خرساني بموديل متكرر لتحقيق أنسب موديلات الإنشاء لاستيعاب حركة السيارات طبقاً لكود الجراجات المصرى.

وأضاف الغندور أنه من المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج حوالي 162 ألف سيارة سنوياً.