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الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:44 م
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ميركل تختتم جولتها بالقارة الأفريقية بزيارتها لنيجيريا

الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:29 م
ميركل تختتم جولتها بالقارة الأفريقية بزيارتها لنيجيريا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أبوجا (أ ش أ)
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اختتمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، جولتها بالقارة الأفريقية التى استغرقت ثلاثة أيام، حيث كانت المحطة الأخيرة فى نيجيريا.

وقال راديو صوت أمريكا، فى نشرته باللغة الإنجليزية إن زعماء أكبر الاقتصادات فى أفريقيا وأوروبا، عقدوا اجتماعًا ركزوا خلاله على قضية الهجرة، منوهًا أن وفدًا مكونًا من نحو عشرات من المديرين التنفيذيين لشركات ألمانية قد صاحب ميركل خلال جولتها بأفريقيا التى شملت أيضًا زيارتين إلى السنغال وغانا، اللتين تعدان من أسرع الاقتصادات نموا فى أفريقيا.

وأشار الراديو إلى أن هذه الجولة تهدف إلى تعزيز الاستثمار فى منطقة تعد مصدراً رئيسياً للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا.

 


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