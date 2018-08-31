

وشددت الوزارة - حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية - على أن روسيا، التي تعد عضوة دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمشارِكة في فريق الدعم الدولي لجمهورية إفريقيا الوسطى، تخطط لمواصلة جهود الوساطة لبدء إجراء عملية مصالحة وطنية في البلاد، كما تعمل بالتنسيق مع قادة السودان والاتحاد الإفريقي وأيضًا مع منصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها.



وتحدد الوثيقة - التي أعلنتها الخرطوم - الالتزام باحترام حقوق الإنسان وضمان سفر آمن لممثلي المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الهادفة للربح في أنحاء أفريقيا الوسطى.