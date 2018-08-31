موجز أخبار الـ1.. وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 21 سبتمبر

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها انتهاء نيابة المنصورة من إعداد مذكرة إحالة والد طفلى الدقهلية للجنايات، إلى جانب قرار وزير التموين بمد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 21 سبتمبر المقبل.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة الواحدة ظهرا..

نيابة المنصورة تنتهى من إعداد مذكرة إحالة والد طفلى الدقهلية للجنايات

انتهت النيابة الكلية بالدقهلية، من إعداد مذكرة تفصيلية حول قضية محمود نظمى المتهم فيها بقتل طفليه محمد وريان، مع تدوين اعترافات المتهم بالقتل تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد للطفلين بإلقائهما فى نهر النيل أعلى كوبرى فارسكور، وادعائه اختطافهما خلال خروجهما للتنزه بصحبته فى إحدى الملاهى بمنطقة البحر الجديد بمدينة ميت سلسيل.

صور.. محافظ الجيزة يشرف على إصلاح انفجار ماسورة المهندسين

فى أول اختبار حقيقى لمحافظ الجيزة الجديد،عقب أدائه اليمين الدستورية أمس، تواجد اللواء أحمد راشد بموقع انفجار ماسورة مياه نهاية شارع البطل أحمد عبد العزيز، اليوم الجمعة، يرافقه رئيس شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس منصور بدوى.

وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 21 سبتمبر المقبل

قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة الاوكازيون الصيفى أسبوعين، حيث كان من المقرر انتهاء الأوكازيون يوم 6 سبتمبر المقبل ولكن تم المد حتى 21 سبتمبر، وذلك بهدف عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.

فيديو جراف.. نسب زيادة مصروفات الكتب الدراسية والباص والزى الجديدة

يهتم أولياء الأمور بمصروفات الكتب الدراسية و"الباص" المدرسى، والزى المقرر، مع بداية كل عام دراسى، ونسب الزيادات الخاصة بهذه المصروفات، وفق ما تحدده وزارة التربية والتعليم، من قرارات منظمة لهذه المصروفات.

إدارة ترامب تلغى تمويل "الأونروا".. وتحذيرات من تدهور أوضاع اللاجئين

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن إدارة الرئيس ترامب قررت إلغاء كل التمويل الأمريكى لبرنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، كجزء من تصميمها على وضع أموالها فيما يتوافق مع سياستها، ومع سعيها لإعادة الحسابات المتعلقة بإنفاق أموال المساعدات الخارجية الأمريكية وإعدادها لخطتها الخاصة للسلام الفلسطينى الإسرائيلى.

الأوقاف تخصص 300 مليون جنيه للبحث العلمى وتوفير المسكن للفقراء

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه تم تخصيص مبلغ 300 مبلغ مليون، مقدمة من وزارة الأوقاف، منها 100 مليون لتوفير المسكن الآمن للمواطنين، التى تعيش فى مساكن تحتاج لمياه أو أسقف، وسيتم إعداد قوائم المستفيدين بإشراف من وزارة الإسكان، وستقدم الوزارة كل الرخص والتسهيلات، كما سيتم، تخصيص 100مليون جنيه، صندوق وقف للتعليم والبحث العلمى، و100مليون جنيه توزع على الفقراء والمساكين.

تعزيز الخدمات المرورية بمحيط كسر ماسورة المهندسين وغلق مصدر المياه

نشرت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، العديد من الخدمات المرورية بمحيط كسر ماسورة بشارع البطل أحمد عبد العزيز، لملاحظة حركة السيارات لمنع الزحام.

"مصر للطيران" تسير اليوم 24 رحلة لعودة 5360 حاجـا من الأراضى المقدسة

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، 24 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة على متنها 5360 حاجًا، حيث من المقرر أن تسير الشركة 11 رحلة جوية من جدة لنقل 2260 حاجًا.

ننشر السيرة الذاتية للدكتورة نھال محمد بلبع نائب محافظ البحيرة

الدفع بـ 6 سيارات لشفط مياه كسر ماسورة مياه فى المهندسين

استعانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة ، بـ 6 سيارات لشفط المياة الناتجة عن كسر ماسورة بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق، حيث لم يتم إجراء أى تحويلات مرورية حتى الآن.

رئيس الوزراء يلزم الجهات العاملة بالبنية التحتية بالحصول على موافقة فنية للحفر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً يُلزم كافة الجهات العاملة فى مجال البنية التحتية، بالحصول على الموافقة الفنية للحفر، قبل البدء فى هذه الأعمال.

مصرع 3 عمال وإصابة 8 فى انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

لقى 3 عمال مصرعهم، واصيب 8 آخرين، صباح اليوم فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، يستقلونها على الطريق الصحراوى الشرقى، نزلة جزيرة أبو صالح بمركز ناصر ببنى سويف.

صور.. القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً وتوجه التحية لأسرهم

انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية المتفوقين لتحفيزهم ومواصلة التفوق والعطاء ، نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوى لتكريم الطلبة المتفوقين فى مختلف الشهادات العامة والجامعية والدراسات العليا من أبناء الضباط العاملين والمتقاعدين وضباط الصف والعاملين المدنيين والحاصلين على درجة الدكتوراه فى مختلف المجالات عن العام الدراسي 2017/2018 .

"التخطيط" تطلق غدا برنامج "وطنى 2030" لتدريب 3500 قيادة بالوزارات

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى غدا (السبت) البرنامج الاستراتيجى "وطنى 2030" ضمن الخطة التدريبية لعام 2018/2019 لتدريب 3500 من قيادات الوزارات بالقطاع الحكومى، ليستمر تنفيذه على مدى ثمانية أشهر لتدريب 400 متدرب شهريا على أن تكون مدة البرنامج لكل مجموعة 6 أيام تدريبية، فى إطار خطة رفع كفاءة الجهاز الإدارى وبناء على تحليل قياس الجدارات والمهارات السلوكية لقيادات الجهاز الإدارى للدولة.

تعرف على أكبر صفقة لشراء عربات جديدة بالسكة الحديد × 13 معلومة

يقدم "اليوم السابع" فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن العربات الـ1300 التى وافق مجلس الوزراء لهيئة السكة الحديد على شرائها من خلال قرض يمول تكلفتها، ودورها فى تحسين الخدمة.