مقتل امرأة وإصابة آخرين فى اشتباكات بين الجيش السورى وداعش بدير الزور

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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل امرأة وإصابة آخرين جراء القصف والاشتباكات بين الجيش السورى وتنظيم داعش الارهابى فى ريف دير الزور الشرقى .

وأشار المرصد - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الجمعة ، إلى وقوع اشتباكات بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية فى محيط بلدة هجين الواقعة بالجيب الأخير للتنظيم شرق دير الزور وسط قصف مكثف لطيران التحالف الدولى على مواقع التنظيم .

وأضاف أن أكثر 150 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية دخلت معبر سملكة الحدودى مع العراق إلى الأراضى السورية واتجهت نحو قاعدة الشدايد فى ريف الحسكة التابعة للتحالف الدولى .

فى سياق متصل .. أفاد المرصد بمواصلة النظام السورى لمواقع المعارضة فى ريفى حلب وحماة ، وأن القوات السورية مستمرة فى نشر تعزيزات العسكرية على محاور التماس مع المعارضة فى أرياف اللاذقية وحماة وحلب فى إطار عملية مرتقبة بالمنطقة .. موضحا أن أكثر ألفى دبابة ومدرعة للقوات السورية وعشرات الآلاف من العناصر التابع للجيش باتوا يتمركزون على خطوط التماس.