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الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:23 ص
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مصرع 4 ركاب فى نيو مكسيكو بسبب اصطدام حافلة بشاحنة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:00 ص
مصرع 4 ركاب فى نيو مكسيكو بسبب اصطدام حافلة بشاحنة حادث تصادم _ صورة أرشيفية
(رويترز)
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ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين فى ولاية نيو مكسيكو، الخميس، أن 4 على الأقل قتلوا حين اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة على طريق سريع.

ولم تؤكد شرطة نيو مكسيكو بعد عدد القتلى أو المصابين أو سبب الحادث الذى وقع على مسافة نحو 160 كيلومترا غربى ألباكركي.

وقالت شركة جريهاوند التى تشغل الحافلة إنها أقلت 49 شخصا وكانت متجهة إلى فينكس فى أريزونا. وأحالت المتحدثة باسم الشركة كريستال بوكر التعليق على الحادث إلى الشرطة.

وذكرت قناة (كيه.أو.بى 4) أن أكثر من 40 شخصا نقلوا إلى مستشفيات محلية، وأظهرت صور تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى شاحنة منقلبة على جانبها بينما تناثرت حمولتها على الطريق السريع فيما طمس الحادث ملامح مقدمة الحافلة.

 


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