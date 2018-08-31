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مصرع طفل سقط من شرفة عقار بعد إصابة والدته بنوبة صرع فى الإسكندرية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:49 م
مصرع طفل سقط من شرفة عقار بعد إصابة والدته بنوبة صرع فى الإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية –أسماء على بدر
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تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بمصرع طفل بعد سقوطه من شرفة عقار، عقب إصابة والدته بنوبة صرع بالإسكندرية، وعدم تمكنها من السيطرة على نفسها، ولفظ أنفاسه الأخيرة، عقب وصوله إلى المستشفى.
 
تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط طفل من أعلى عقار كائن شارع مسجد السلام منطقة العصافره قبلي دائرة القسم وتوفي.
 
بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء تواجد "ش ع م" 30 سنة ربة منزل بشرفة الشقة سكنها بالطابق الرابع بالعقار محل البلاغ، وبصحبتها طفلها "ا ا م" 3 سنوات، انتابتها نوبة صرع مما أدى لسقوط طفلها بالطريق العام.
 
تم نقل الطفل المصاب، لمستشفى عقبه بن نافع، وتوفي عقب وصوله المستشفى، وبسؤال والد الطفل "ا م ع" 42 سنة، بدون عمل أيد ما جاء بالفحص ، وأضاف بأن زوجته المذكورة تعاني من نوبات صرع وتعالج منها، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، و تم إخطار النيابة العامة، و تم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتي بالمستشفى، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، و تحرر المحضر رقم 8858 / 2018 إداري قسم شرطة ثان المنتزه .
 
 
 
 

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