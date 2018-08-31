مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى تصادم سيارتين نقل وميكروباص بالسويس

السويس - سيد نون

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، فى تصادم سيارة نقل مع سيارة ميكروباص بطريق السويس – العين السخنة.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتصادم سيارة نقل مع سيارة ميكروباص بالكيلو 50 بطريق العين السخنة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام، بعد قيام قوات الحماية المدنية برفع السيارة النقل من فوق السيارة الميكروباص التي كانت أسفلها.

وقال مصدر طبى، أن المصابين تم نقلهم الي مستشفي السويس العام ويوجد مصاب حالته خطرة.