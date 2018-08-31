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"مصافى عدن" تستأنف مشروع تطويرها بدعم من المملكة السعودية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:48 م
"مصافى عدن" تستأنف مشروع تطويرها بدعم من المملكة السعودية مشروع استبدال الأنابيب
إيمان حنا
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استأنفت شركة مصافى عدن، اليوم الجمعة، العمل فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استبدال الأنبوب الممتد إلى محطتى الحسوة والمنصورة لتوليد الطاقة الكهربائية والبالغ تكلفته 2 مليار ريال بتمويل حكومى .

وأوضح المدير التنفيذى لشركة مصافى عدن محمد البكرى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن استئناف العمل فى المشروع الذى تنفذه شركة صينية متخصصة، جاء بعد وصول الأنابيب الجديدة الخاصة به، والتى يبلغ قطرها 16 بوصة بالنسبة لأنبوب المازوت و6 بوصات لأنبوب الديزل .

وأكد البكرى على أهمية استكمال تنفيذ هذا المشروع، الذى توقف بسبب الحرب التى شنتها ميليشيا الحوثى الإنقلابية على المدينة أواخر مارس 2015، فى تقليل تكاليف النقل البرى لوقود محطات الكهرباء، لافتًا إلى أنه تبقى فقط عشرة كيلو مترات من منطقة الإرسال الإذاعى، حيث توقف المشروع حتى محطتى الحسوة والمنصورة .

وبين البكرى، أن هذا المشروع يأتى فى إطار مشاريع التطوير والتحديث التى تنفيذها الشركة حالياً، ومنها مشروع تطوير وتحديث محطة الكهرباء الخاصة بالمصفاة الذى تنفذه شركة صينية متخصصة، وتم فيه الانتهاء من تركيب الغلاية الأولى فيها ويتوقع استكمال تركيب الغلاية الثانية خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن المصفاة بصدد البدء بتنفيذ مشروع إنشاء جسر جديد بجانب محطة الكهرباء التابعة للمصفاة بدلاً عن الجسر القديم الذى يربط بين مدينة البريقة ومناطق صلاح الدين وفقم وعمران وصولاً إلى الخط الدولي المؤدي إلى محافظة الحديدة، متوقعاُ وصول المعدات الخاصة بمشروع الجسر منتصف الشهر القادم.


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