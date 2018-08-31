مش بالسياسة بس.. شاهد تيريزا ماى تغازل الشعب الكينى برقصة فلكورية محلية

كتب هاشم الفخرانى

انتقدت وسائل الإعلام البريطانية رقصة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى خلال جولتها الأفريقية هذا الأسبوع، حيث رقصت "ماى" بشكل مبالغ فيه عندما كانت تزور العاصمة الكينية "نيروبى".

وحرصت" ماى" على الرقص مع مجموعة من الفتيات فى كينيا على نغمات أحدى الرقصات الفلكلورية، ورغم أن الأمر يبدو أنه دبلوماسية ناعمة لكسب حب ود الشعب والحكومة الكينية، إلا أنها أثارت سخرية البريطانيين، فيما تستكمل رئيسة الوزراء البريطانية حاليًا زيارة لأفريقيا تشمل نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا، ويذكر أن "ماى" تبلغ من العمر 61 عاما وتعانى من مرض "السكرى" التى أعلنت إصابتها به منذ أكثر من عامين.