video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مش بالسياسة بس.. شاهد تيريزا ماى تغازل الشعب الكينى برقصة فلكورية محلية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:46 م
مش بالسياسة بس.. شاهد تيريزا ماى تغازل الشعب الكينى برقصة فلكورية محلية تيريزا ماى
كتب هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

انتقدت وسائل الإعلام البريطانية رقصة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى خلال جولتها الأفريقية هذا الأسبوع، حيث رقصت "ماى" بشكل مبالغ فيه عندما كانت تزور العاصمة الكينية "نيروبى".

 

وحرصت" ماى" على الرقص مع مجموعة من الفتيات فى كينيا على نغمات أحدى الرقصات الفلكلورية، ورغم أن الأمر يبدو أنه دبلوماسية ناعمة لكسب حب ود الشعب والحكومة الكينية، إلا أنها أثارت سخرية البريطانيين، فيما تستكمل رئيسة الوزراء البريطانية حاليًا زيارة لأفريقيا تشمل نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا، ويذكر أن "ماى" تبلغ من العمر 61 عاما وتعانى من مرض "السكرى" التى أعلنت إصابتها به منذ أكثر من عامين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تريزا ماى تطالب جونسون بالاعتذار عن تصريحاته بشأن النقاب

استطلاع : بوريس جونسون المرشح الأقوى لخلافة تريزا ماى على زعامة حزب المحافظين

تفاصيل فرصة تريزا ماى الأخيرة لإقناع قادة الاتحاد الأوروبى بمخطط البريكسيت

بوريس جونسون يجدد هجومه على خطة تريزا ماى للخروج من أوروبا

تريزا ماى تبلغ البرلمان توليها السيطرة الكاملة على مفاوضات بريكست

تليجراف: لماذا أدت ورقة تريزا ماى البيضاء إلى تمرد جماعى بالحكومة البريطانية؟

تريزا ماى

رئيسة الوزراء البريطانية

بريطانيا

جولة أفريقية

كينيا




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة