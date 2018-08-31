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مساعد الوزير للأمن يقود حملة لضبط المطلوبين بالدقهلية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:58 م
مساعد الوزير للأمن يقود حملة لضبط المطلوبين بالدقهلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتبت دينا الحسينى
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قاد اللواء جمال عبد البارى، مساعد وزير الداخلية للأمن، حملة أمنية مكبرة استهدفت الدقهلية تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لضبط الخارج عن القانون والعناصر المطلوبة والهاربين من أحكام، والأسلحة النارية غير المرخصة وتجار ومتعاطى المواد المخدرة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفين.

 

وأسفرت الحملة خلال 48 ساعة عن ضبط 2 بندقية آلية، 13 فرد محلى الصنع، وعدد 39 نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وضبط 19 قضية اتجار فى المخدرات، وضبط 8 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وضبط مراقب هارب، وضبط 27 قطعة سلاح أبيض.

 

كما تم تنفيذ 5494 حكما قضائيا من بينهم 30 حكم جناية، ضبط 40 قضية تموينية متنوعة، ضبط 6641 مخالفة مرورية متنوعة، ضبط 462 مخالفة مرافق متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجار استمرار الحملات.

 

وشارك فى الحملة ضباط قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، قطاع الأمن المركزى برئاسة اللواء أحمد إسكندر، ضباط مديرية أمن الدقهلية برئاسة اللواء محمد حجى مدير الأمن، واللواء محمد شرباش مدير المباحث وضباط فرع شمال الدقهلية برئاسة العميد سيد خشبة.


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