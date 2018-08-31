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مركز الملك سلمان يوزع 16 طنا مواد غذائية على اليمنيين فى الحديدة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:51 م
مركز الملك سلمان يوزع 16 طنا مواد غذائية على اليمنيين فى الحديدة مركز الملك سلمان
إيمان حنا
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قام فرق عمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى اليمن،اليوم، بتوزيع عدد من السلال الغذائية على النازحين في موشج والجشة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

بلغ حجم ما تم توزيعه اليوم 16 طنا و280 كيلو جرام من السلال الغذائية والتي يستفيد منها 1320 نازحا، وهي ضمن مشروع توزيع 20 ألف سلة غذائية و14230 كرتون تمر مخصصة للمحافظة.

وكان مركز الملك سلمان قد وزع أمس ما يقرب من 25 طنًا من السلال الغذائية فى عدد من القرى التابعة لمحافظة حجة اليمنية، شملت قرى الجعدة والفايد والدير وبنى فاضل التابعة لمديريتى ميدى وحيران، حيث استفاد من هذه السلال 1980 فرداً.

ويأتى ذلك فى إطار عملية الدعم الإنسانى للشعب اليمنى التى يقوم به التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية وبلغ حجم مساعدات مركز الملك سلمان باليمن حتى الآن 274 مشروعًا.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتى قد دشنت بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تسيير قافلة إغاثية مكونة من 14 شاحنة تحمل على متنها 10 آلاف سلة إغاثية متكاملة لسكان محافظة الحديدة، فى إطار المساعدات المقدمة من مكتب تنسيق المساعدات الاغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجى لليمن.

وثمن نائب وزير الإدارة المحلية عضو اللجنة العليا للإغاثة عبد السلام باعبود، دور الهلال الأحمر الكويتى، ومركز الملك سلمان للإغاثة على دورهم الإنسانى الكبير ومشاريعهم النوعية فى إغاثة الشعب اليمنى فى كل المجالات وفى كل المحافظات اليمنية.


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