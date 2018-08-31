كوكا كولا تشترى سلسلة مقاهى كوستا مقابل 3,9 مليار جنيه استرليني

لندن (أ ف ب)

أعلنت شركة كوكا كولا الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة ويتبريد البريطانية لشراء سلسلة مقاهى كوستا العالمية مقابل 3,9 مليار جنيه استرلينى (5,1 مليار دولار) لتكون العلامة العالمية الأولى التى تملكها الشركة فى قطاع المشروبات الساخنة.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة كوكا كولا جيمس كوينسى فى بيان مشترك إن "المشروبات الساخنة من بين قلة من القطاعات فى خارطة المشروبات العالمية التى لا تملك فيها الشركة علامة عالمية. كوستا تمكننا من ولوج هذه السوق عبر علامة قهوة قوية".

أنجزت الصفقة فى حين يشهد قطاع المشروبات الغازية التقليدى تراجعاً نظراً للمخاوف المتصلة بالصحة والسمنة فى الولايات المتحدة وفى أسواق أخرى.

فى بداية اغسطس، وقعت شركة بيبسى كولا المنافسة اتفاقاً لشراء شركة صوداستريم الإسرائيلية مقابل 3,2 مليار دولار مستهدفة المستهلكين الذين يبدون قلقاً من زيادة النفايات الناجمة عن عبوات البلاستيك فى العالم. تنتج صوداستريم ماكينات تحول مياه الشرب إلى مياه غازية.

وتحت ضغط مستثمرين مغامرين أعلنت ويتبريد فى ابريل أنها ستتخلى عن كوستا للتركيز على قطاع فنادق بروميير إن التى تملكها. جاء القرار بعد أن أصبحت مجموعة إليوت الأميركية أكبر مساهم فيها مع حصة 6%.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة ويتبريد اليسون بريتان فى بيان إن "إعلان اليوم يمثل قيمة إضافية كبيرة للشركة" متوقعةً أن يدر ذلك أرباحاً على المساهمين.

وستمكن الصفقة الشركة البريطانية من خفض ديونها وتعزيز صندوق التقاعد وستفسح فى المجال أمام توسيع علامتها الفندقية بروميير إن.

اشترت ويتبريد سلسلة كوستا فى 1995 من مؤسسيها سيرجيو وبرونو كوستا وهى تشغِّل اليوم نحو 2400 مقهى فى بريطانيا ونحو 1400 فى العالم.

وتشغل كوستا كذلك أكثر من 8 آلاف آلة كوستا اكسبرس فى ثمانية بلدان وتبيع منتجاتها كذلك فى المتاجر الكبرى.

تملك بروميير إن 785 فندقاً فى بريطانيا إضافة إلى فنادق فى ألمانيا والشرق الأوسط.