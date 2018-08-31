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كوريا الجنوبية سترسل مبعوثا خاصا إلى بيونج يانج الأسبوع المقبل

الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:02 ص
كوريا الجنوبية سترسل مبعوثا خاصا إلى بيونج يانج الأسبوع المقبل وزير خارجية سنغافورة فى بيونج يانج
سيول (أ ف ب)
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 يوفد الرئيس الكورى الجنوبى مون جاي-ان مبعوثا خاصا الى بيونج يانج الأربعاء المقبل لبحث خطط عقد قمة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون حول نزع الأسلحة النووية كما أفادت وسائل اعلام محلية الجمعة.

 

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن متحدث رئاسى قوله ان المبعوث الذى لم تكشف اسمه سيزور بيونج يانج فى 5 سبتمبر.

 

واقترحت سيول هذه الزيارة صباح الجمعة ووافقت عليها بيونغ يانغ بعد ساعات، كما أوضح كيم ايوى كيوم.

 

ونقلت عنه الوكالة القول ان "المبعوث سيجرى محادثات موسعة حول برنامج عمل مفصّل للقمة بين الكوريتين وتطوير العلاقات الثنائية ونزع الاسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية".

 

والتقى مون وكيم مرتين حتى الان، وكانت الاولى حين عقدا قمة تاريخية فى ابريل فى بلدة بانمونجوم الحدودية.

 

وكانت تلك المرة الاولى التى يعبر فيها الزعيم الكورى الشمالى الى الجنوب.

 

والتقيا مرة ثانية فى بانمونجوم أيضا فى سياق مساعى انقاذ قمة بين الزعيم الكورى الشمالى والرئيس الاميركى دونالد ترامب، عقدت فى نهاية المطاف فى سنغافورة.

 

واتفقا ايضا على عقد قمة ثالثة فى بيونج يانج فى موعد لم يحدد خلال سبتمبر.

 


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