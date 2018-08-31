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كندا: التوصل لاتفاق تجارى مع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك "فى متناول اليد"

الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:26 م
كندا: التوصل لاتفاق تجارى مع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك "فى متناول اليد" وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند
واشنطن (أ ف ب)
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أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أنّ التوصّل الى معاهدة تجارية جديدة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة "فى متناول أيدينا"، وذلك بعد قرار إرجاء المفاوضات بين أوتاوا وواشنطن لبضعة أيام.

وقالت فريلاند "نحن نحرز تقدّماً" مضيفةً "لم نبلغ الهدف بعد". وشدّدت مجدداً على أهميّة التوصّل إلى صيغة معدّلة لمعاهدة التجارة الحرّة لأميركا الشمالية (نافتا) تكون جيدة بالنسبة إلى الكنديين. وتُستأنف المفاوضات بين كندا والولايات المتحدة الأربعاء فى واشنطن.

 


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