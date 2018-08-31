فلكيًا.. قمر ذو الحجة يصل لمرحلة التربيع الأخير 3 سبتمبر المقبل

كتب محمد محسوب

أكد الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الحسابات الفلكية التى أجراها المعهد، أكدت أن قمر شهر ذو الحجة يصل اليوم الاثنين الموافق 3 سبتمبر المقبل إلى مرحلة التربيع الأخير فى سماء مصر.

وأضاف غريب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القمر سيصل إلى مرحلة التربيع الأخير الشهر الهجرى الحالى فى تمام الساعة 4 و37 دقيقة فجرًا.

وأشار إلى أن قمر شهر ذو الحجة وصل يوم الأحد 26 أغسطس الجارى، إلى مرحلة البدر فى تمام الساعة الواحدة و56 دقيقة ظهرًا، ووصل إلى مرحلة التربيع الأول فى 11 أغسطس، حيث كان ذلك فى تمام الساعة التاسعة و49 صباحًا.