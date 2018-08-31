عميد الكبد القومى بالمنوفية: فيروس سى مصيرة إلى المتحف خلال سنوات

المنوفية - محمود شاكر

قال الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، أن معهد الكبد قدم خلال الفترة الأخيرة، جهد كبيرا من أجل القضاء على فيروس سى، من خلال القوافل والحملات الممبرة، معبرا عن الفيروس قائلا إن " فيروس سى مصيرة إلى المتحف خلال سنوات بسيطة " .

وأوضح عبدالدايم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المعهد قام بارسال حملات مسح على القرى المحيطة داخل محافظة المنوفية لعمل مسح شامل لفيروس C للمرضى الغير قادرين والذين لم يتعرفوا بعد بإصابتهم بالمرض وتم تحديد يوم الجمعه او بما يتوافق وظروف كل قرية لعمل تلك الحملات حتى يتم الوصول لأكبر عدد ممكن.

وأشار عبدالدايم إلى أنه على سبيل المثال لبعض القرى قرية سبك الأحد، والتى تم عمل مسح شامل على المرضى وكانت نسبة العدوى 12 % حيث بلغت الحالات الايجابية 72 حالة وتم عمل قرار علاج على نفقة الدولة بمعرفة مستشفى معهد الكبد القومي وتم عمل تحاليل للمرضى والاتصال بهم للحضور للمعهد وعمل تحاليل فى معامل معهد الكبد القومي وشهد تعاوناً بناءا مع قسم التحاليل الطبية برئاسة الدكتورة منى حسونه حيث بلغت عدد الحالات 30/35 حالة يوميا وعمل حملة في قرية كفر مناوهله بتاريخ 30 اغسطس 2017 وقرية ميت بره 10سبتمبر 2017وكانت اكبر عدد من حيث نسبة المسح 1556 حالة وكان عدد الحالات الايجابية 231 حالة وتم علاج كل الحلات بنهاية سبتمبر 2017 ثم قرية كفر طنبدي من اهل القرية .

وأكد عميد المعهد انه بالتنسيق مع اهالي قرية طنبدي تم عمل التسهيلات تم عمل مسح لأكثر من 700 حالة وبلغت عدد الحلات الايجابية 102 حالة وتم عمل 4 حملات بعنوان قريه خالية من فيروي سى حيث بلغت عدد الحلات في المسح 1800 حالة وعدد الحلات الايجابية 187 حالة وتم عمل قرار لهم والعلاج على نفقة الدولة ويشمل عقار السوفالدي والكلاتاسفير الذي يتميز بالسلامة والأمان والفاعلية الهائلة له حيث تبلغ نسبة الشفاء العالمية له 96 الى 98 % .

وأشار عبدالدايم الى انه تم عمل مسح في قرية الدبايبة بالتنسيق مع عبد الكريم أمين و بلغت عدد الحالات 456 حالة وعدد الحلات الايجابية 87 حالة وتم عمل مسح في قرية كفر مناوهلة تحت رعاية الدكتور محمد طه مدير عام مستشفى معهد الكبد القومي وهو من اهل هذه القرية وقدم جميع التسهيلات الممكنه لعمل الحملة وتم عمل ما يقارب 656 حالة وكانت عدد الحلات الايجابية 76 حالة وتم عمل قرارات العلاج لكل الحالات .