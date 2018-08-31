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الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:37 ص
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علقة ساخنة لعاطلين حاولا سرقة هاتف محمول من طفل فى كرداسة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:35 ص
علقة ساخنة لعاطلين حاولا سرقة هاتف محمول من طفل فى كرداسة سرقة هاتف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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حاول عاطلين سرقة هاتف محمول من طفل بكرداسة، إلا أن استغاثة الطفل دفعت الأهالى لمطاردة المتهمين وضبطهما، حيث اعتدوا عليهما بالضرب ثم سلموهما لمركز الشرطة.

وتم ضبط المتهمين عقب محاولتهما سرقة هاتف محمول من طفل أثناء سيره بالشارع، حيث فوجىء عدد من المواطنين باستغاثة الطفل، فسارعوا لمطاردة المتهمين، وتمكنوا من ضبطهما، وتبين أنهما عاطلين يقيمان بالجيزة.

وتحفظ الأهالى على المتهمين، بعد أن اعتدوا عليهما بالضرب، ثم سلموهما لمركز شرطة كرداسة، لاتخاذ الاجراءت القانونية تجاههما.

 


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