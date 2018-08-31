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عبور 359 سفينة قناة السويس بحمولة 3. 25 مليون طن فى أسبوع

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:33 ص
عبور 359 سفينة قناة السويس بحمولة 3. 25 مليون طن فى أسبوع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ7 أيام الماضية من الجمعة، وحتى أمس الخميس، عبور 359 سفينة بحمولة 25.3  مليون طن.

وأضاف مميش، إن قناة السويس نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية فى استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات فى العالم تأكيدًا على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن خصوصًا مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة واضعين نصب أعينهم الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو ما يُعظم مكانة مصر الدولية فى مجال النقل البحرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة عبرت القناة 41 سفينة بحمولة 3 مليون طن، وعبرت يوم السبت 48 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت يوم الأحد، 48 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين، 50 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 55 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 60 سفينة، بحمولة 4.1 مليون طن، وعبرت أمس الخميس 57 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن.

 

 

 

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