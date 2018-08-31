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الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:23 ص
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ضبط 6 سائقين مدمنين فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:00 ص
ضبط 6 سائقين مدمنين فى حملة مرورية بالإسماعيلية تحليل مواد مخدره - ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات  لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 6 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وهم "أحمد.خ.م"25 عاما مقيم شمال سيناء و"شنودة.ع.ت" 25 عامًا مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية و"عبدالحميد.ع.غ" 30 عامًا مقيم دائرة مركز القنطرة شرق و"مصطفى.ش.أ" 28 عامًا مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية و"طلعت.س.م" 28 عامًا مقيم شمال سيناء و"محمد.س.س" 40 عامًا مقيم دائرة مركز القنطرة شرق.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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