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ضبط 54 قضية مخدرات و8 أسلحة نارية بالجيزة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:30 م
ضبط 54 قضية مخدرات و8 أسلحة نارية بالجيزة اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، أسفرت عن ضبط 54 قضية مخدرات، منها 51 قضية اتجار، و3 قضايا تعاطى، ضبط خلالها 5 كيلو من مخدر الحشيش، ونصف كيلو مخدر استروكس،و164 جرام هيروين، و2 كيلو ونصف من مخدر البانجو، بالإضافة إلى ضبط 8726 قرص مخدر و8 قضايا أسلحة نارية.

كما شنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة، واستهدفت الحملة مناطق إمبابه والعمرانية، والطالبية والعجوزة والهرم، والجيزة، وبولاق الدكرور، ومدينة 6 أكتوبر، والوراق، والحوامدية، وأبو النمرس، وأوسيم وكرداسة، بالإضافة إلى المنطقة الأثرية بالهرم، حيث تم إزالة عشرات التعديات والمخالفات التى تعوق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، الذى أمر بإحالة المتهمين إلى النيابات المختصة التحقيق.

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