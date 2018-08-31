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ضبط مواطن استولى على أموال كبار السن بزعم تسفيرهم للحج

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:52 م
ضبط مواطن استولى على أموال كبار السن بزعم تسفيرهم للحج حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة مندوب سفريات بإحدى شركات السياحية والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء فريضة الحج. 

وردت معلومات تفيد وقوع العديد من المواطنين بمحافظات (القاهرة-الجيزة- الشرقية) لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل أحد الأشخاص قام بانتحال اسم "نادر" ويعمل كمندوب سفريات بإحدى شركات السياحة، بزعم تسفيرهم  لأداء فريضة الحج للموسم الحالى.

وأكدت  التحريات أن وراء إرتكاب تلك الوقائع "رمضان.م.أ " تاجر" ومقيم بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة، حيث قام المتهم بالإستيلاء على أموال المواطنين من كبار السن بزعم قدرته وعمله بإحدى الشركات السياحية بمحافظة الجيزة، ولجأ إلى ذلك للإيقاع بضحاياه بإنشاء صفحة وهمية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على أموال طائلة من ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة الدقى، بأحد الأكمنة المعده له، وعثر بحوزته على "11 جواز سفر- وهاتف محمول" بفحصه فنياً تبين قيامه بإنشاء صفحة إحتيالية على "الفيس بوك" ومحادثات نصية بينه وبين ضحاياه تفيد نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء فريضة الحج.
 
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، و بإستدعاء أصحاب الجوازات المضبوطة بحوزة المتهم وسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة احتيال والإستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 


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