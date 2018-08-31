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الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:40 م
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ضبط متهم بتقليد علامات تجارية بالعقاقير الطبية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:08 م
ضبط متهم بتقليد علامات تجارية بالعقاقير الطبية المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط المتهم "سامح إ ف ج" 44 سنة صاحب مطبعة للتكسير ولصق المطبوعات الكائنة، دائرة قسم شرطة عين شمس ومقيم "دون السوابق"،  لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض العقاقير الطبية بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على المضبوطات التالية :ـ

عدد 1 كرتونة مطبوعات عقاقير طبية مطبوع عليها أسم عقار طبي ( سيفوزون )

عدد 1 كرتونة مطبوعات عقاقير طبية مطبوع عليها أسم عقار طبي ( نكسيام )

عدد 1 كرتونة مطبوعات عقاقير طبية مطبوع عليها أسم عقار طبي ( أبيفيناك )

عدد 2 جوال  مطبوعات عقاقير طبية مطبوع عليها أسم عقار طبي ( سيفوزون )

عدد 1 جوال  مطبوعات عقاقير طبية مطبوع عليها أسم عقار طبي ( أبيسيفين )

عدد 5 باكته بلاستيك مطبوعات عقاقير طبية مطبوع عليها أسم عقار طبي ( سيفوتاكس )

عدد 4 باكته بلاستيك مطبوعات عقاقير طبية مطبوع عليها أسم عقار طبي ( توبرين )

عدد 2 باكته بلاستيك مطبوعات عقاقير طبية مطبوع عليها أسم عقار طبي ( ديكساتوبرين )

عدد 1 باكته بلاستيك مطبوعات عقاقير طبية مطبوع عليها أسم عقار طبي ( ديكساترول )

عدد 1 كرتونة مطبوعات فلاتر سيارات ماركات ( MITSUBISHI – MOTORS )                  MADE IN  JAPAN     

عدد 169 كرتونة مطبوع عليها صابون غسيل ماركة ( العصاري ) 

بمواجهته اعترف بقيامه بتقليد العلامات التجارية بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه بقصد تعبئتها بعقاقير طبية مصنعه من مواد رديئه " مجهولة المصدر " لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر  وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

مـــذكـــرة اموال عامة تقليد مطبوعات (2)
 

 

135718-مـــذكـــرة-اموال-عامة-تقليد-مطبوعات-(4)
 

 

 

مـــذكـــرة اموال عامة تقليد مطبوعات (5)

 


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