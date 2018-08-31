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ضبط متهمين بسرقة " لاب توب" ودراجة بخارية بالموسكى

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:50 م
ضبط متهمين بسرقة " لاب توب" ودراجة بخارية بالموسكى المتهمين
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث قسم شرطة الموسكى، من ضبط كلا من "محمد أحمد سعيد أحمد" 24 سنة عاطلن ومقيم 15 شارع السيدة زينب ـ القصيرين ـ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراءن  والسابق اتهامه في القضية رقم 3872 لسنة 2017 البساتين " سرقة "، و "سعيد أحمد سعيد أحمد" 21 سنة عاطل، ومقيم بذات العنوان " دون السوابق "  شقيق الأول، وبحوزتهما جهاز كمبيوتر " لاب توب  "ن ودراجة بخارية تحمل أرقام "أ ن د 2756 "ماركة دايو.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقة جهاز الكمبيوتر " لاب توب " من داخل محل قطع غيار دراجات بخاريةن  ملك يوسف علي علي إبراهيم شكري 20 سنة صاحب المحل الكائن 56 شارع القبيسي ـ دائرة قسم شرطة الظاهر ومقيم بذات الدائرة بأسلوب " المغافلة  ".

بتطوير مناقشة المتهمين عن مصدر الدراجة البخارية اعترفا بسرقتها من دائرة قسم شرطة حدائق القبة بأسلوب " توصيل الأسلاك "،  أمكن التوصل لمالكها وتبين أنه عصام رمضان احمد صقر 54 سنة  فني بشركة الصرف الصحي ومقيم 24 شارع إمام سليمان ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا علي المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وأقرا بعدم قيامهما بتحرير محاضر بوقائع السرقة.

تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 


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