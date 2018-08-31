ضبط لانشات مخالفة وإزالة تعديات ببحيرة البرلس بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة شرطة مسطحات سيدى سالم بقيادة النقيب علاء حجاج، وتحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، من ضبط 30 قضية غزل دوره مخالف بطول3000 متر، وضبط 20 قضية جوابى مخالفة بواقع 20جوبية،و ضبط 10 قضايا لماكينة كوبوتا معدلة برفاص تستخدم فى الصيد المخالف.

كما تمكنت الحملة من ضبط فلوكة خشبية بدون ترخيص مثبت عليها ماكينة كوبوتا معدلة ،وضبط 48 بوكسة أسماك صغيرة الحجم تقدر بحولى 1200 كيلو تقريبا وتم القائها فى المياه خشية نفوقها، وتمكنت الحملة من إزالة 100 علبة غزل دوره مخالف بواقع 10000 متر ، وإزالة 65 جوبية زريعة مخالفة بواقع 65 جوبية، وضبط 2 لانش خشبى صاروخ مثبت عليهم د 2 محرك بنزين بقوة 85 حصانا وعدة جر تستخدم فى الصيد الجائر.