video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل بأوراق مالية مزورة فى الخصوص بالقليوبية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:01 م
ضبط عاطل بأوراق مالية مزورة فى الخصوص بالقليوبية اللواء رضا طبلية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
نجحت مباحث قسم شرطة الخصوص، فى القبض على عاطل بأوراق مالية مزورة بدائرة قسم شرطة الخصوص، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطه الخصوص، بتلقيه بلاغا من المدعو "خضر. ع" 35 سنة، صاحب كشك بالإمساك بشخص بحوزته عملات ورقية مقلدة. 
 
بالإنتقال تبين قيام المبلغ بالإمساك بأحد الأشخاص بمساعدة الأهالى حال طلبه منه شراء بعض العصائر وأعطاه ورقة مالية فئة مائتى جنيه مصرى اشتبه فى أنها مقلدة، وعثر معه على مبالغ مالية أخرى. 
 
بالفحص تبين أنه يدعى "محمد. س" 20سنة، عامل وبحوزته مبلغ مالى 800 جنيه الورقة فئة المائتى جنيه يشتبه فى كونها مقلدة ومبلغ مالى 1237 جنيها غير مزورة. 
 
بمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المقلدة بقصد ترويجها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11276 لسنة 2018م جنح قسم الخصوص، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل بحوزته 250 جرام فودو بالقناطر الخيرية

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة