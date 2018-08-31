ضبط عاطل بأوراق مالية مزورة فى الخصوص بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

نجحت مباحث قسم شرطة الخصوص، فى القبض على عاطل بأوراق مالية مزورة بدائرة قسم شرطة الخصوص، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطه الخصوص، بتلقيه بلاغا من المدعو "خضر. ع" 35 سنة، صاحب كشك بالإمساك بشخص بحوزته عملات ورقية مقلدة.

بالإنتقال تبين قيام المبلغ بالإمساك بأحد الأشخاص بمساعدة الأهالى حال طلبه منه شراء بعض العصائر وأعطاه ورقة مالية فئة مائتى جنيه مصرى اشتبه فى أنها مقلدة، وعثر معه على مبالغ مالية أخرى.

بالفحص تبين أنه يدعى "محمد. س" 20سنة، عامل وبحوزته مبلغ مالى 800 جنيه الورقة فئة المائتى جنيه يشتبه فى كونها مقلدة ومبلغ مالى 1237 جنيها غير مزورة.

بمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المقلدة بقصد ترويجها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11276 لسنة 2018م جنح قسم الخصوص، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.