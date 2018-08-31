ضبط شخص لاستيلائه على أموال شباب بزعم توفير فرص عمل لهم

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب على بعض المواطنينراغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بموجب عقود عمل وتأشيراتسفر مزورة)

وردت معلومات لفرع الإدارة بشرق الدلتا تفيد وقوع العديد من الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج ضحايا لعمليات نصب وإحتيال بإستخدام عقود عمل وتأشيرات مزورة والإستيلاء على أموالهم وباجراء التحريات وتكثيف الجهود الأمنية تبين قيام "سماح .ص.أ،ومقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية والسابق إتهامها فى قضية "إدارة شركة عمالة بدون ترخيص".. بتأسيس إحدى الشركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج الكائن مقرها بدائرة قسم أول شرطة المنصورة وإتخذها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والإحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج وإعلانها عن توفير فرص عمل بمرتبات مجزية وإعطائهم عقود عمل وتأشيرات "مزورة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وعُثر بمقر الشركة المشار إليها على (49 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة- كمية من الإشعارات بالموافقة على تصاريح العمل بالخارج منسوب صدورها لإحدى الوزارات بدولة عربية-كمية من السير الذاتية الخاصة بضحاياها).. بمواجهتها إعترفت بما أسفر عنه واقعة الضبط، وممارستها نشاط تزوير المحررات الرسمية والإحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.