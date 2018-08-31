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ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم تخصيص أراضى لهم بمطروح

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:52 م
ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم تخصيص أراضى لهم بمطروح حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تخصيص أراضى بمحافظة مطروح.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغا من "طارق.ع.أ" صاحب إحدى المعارض لبيع المشغولات الذهبية" وثلاثة آخرين، وجميعهم مقيمين بمحافظة الغربية، بقيام "عماد.أ.ع" بالحصول منهم على مبالغ مالية بزعم طرح أراضى بمحافظة مطروح وإمكانية تخصيص قطع أراضى لهم بالمحافظة.

وباجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام "عماد.أ.ع"فنى تشغيل" ومقيم بمحافظة الغربية بمزاولة نشاط واسع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت (200,000)  بزعم طرح أراضى بمحافظة مطروح وإمكانية تخصيص قطع أراضى لهم بذات المحافظة بزعم نفوذه وعلاقاته بمسئولى تلك الجهة، إلا أنه لم يفى بما وعد به وأمتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 

 


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