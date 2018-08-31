ضبط تشكيل عصابى تخصص فى نشل المواطنين بالإسكندرية

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين عن طريق النشل، واعترفوا بارتكابهم 9 جرائم خلال الفترة الماضية.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائى، بورود معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم النشل والنصب، مفادها قيام ص ح ع 27 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم محرم بك السابق اتهامها فى عدد 13 قضايا "سرقة - نشل "، ر ر ا 35 سنة بدون عمل مقيمة بذات العنوان السابق اتهامها فى 7 قضايا " سرقة - نشل "، ر ح ش 32 سنة بدون عمل مقيمة دائرة بذات العنوان السابق اتهامها فى عدد 2 قضية " نشل "، س س ح 37 سنة بدون عمل مقيمة دائرة بذات العنوان السابق اتهامها فى 2 قضية " نشل، ر ص ع 33 سنة بدون عمل مقيمة دائرة بذات العنوان بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهن تخصص فى ارتكاب حوادث السرقات بإسلوب النشل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 حوادث سرق، وبإرشادهن تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه.