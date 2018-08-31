ضبط المتهم بقتل مدرس بالمعاش فى مشتول السوق

الشرقية- فتحية الديب

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق بالشرقية، غموض العثور علي مدرس بالمعاش مقتولا داخل مسكنه بقرية الصحافة وتبين أن القتل بدافع الانتقام.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور علي جثة "سليمان. ا. س" 64 سنة مدرس بالمعاش، ومقيم الصحافة دائرة مركز مشتول السوق.

وانتقل إلي موقع الجريمة، الرائد شادي الكفراوي، رئيس مباحث مشتول السوق، والعقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي بفرع الجنوب.

وكشفت التحريات الأولية، أن القتل كان بدافع الانتقام حيث تبين العثور علي المجني عليه مكبل اليدين والساقين، وبه أثار جروح، وتمكن ضباط مباحث مشتول السوق، بمعرفة الرائد شادي الكفراوي، وبإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، من التوصل إلي الجاني وتبين أنه يدعي"عمرو ع ي ش"م" 28 سنة، عاطل جار المجني عليه، وكشفت التحريات أن القتل تم بدافع الانتقام من المجني عليه لكونه سيئ السمعة حسب تعبير المتهم، وأن المتهم شاهد صورا مخلة لسيدة علي لابتوب المجني عليه فقرر الانتقام منه.