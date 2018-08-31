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صور وفيديو.. ختام حملة "شارك ونظف" فى شوارع موط بالداخلة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:30 ص
صور وفيديو.. ختام حملة "شارك ونظف" فى شوارع موط بالداخلة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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اختتمت إدارة شباب الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات حملة "شارك ونظف" التى تم تنفيذها بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، وبحضور الدكتور نبيل حنفي نائب أول رئيس المركز، ورؤساء القطاعات والأحياء، وبمشاركة عدد كبير من طلائع مركز شباب الداخلة، حيث تم تنظيف شارع خلف المستشفى وتقاطعات حى الزهور وبين الجناين، ورفع كميات كبيرة من المخلفات والأتربة وقص الحشائش.
 
وقال محمد عبد الله أخصائى علاقات عامة بمركز شباب الداخلة، ومشرف على المعسكر في تصريح لـ"اليوم السابع" أن المعسكر استمر لمدة يومين، بالتعاون مع مجلس المدينة، وتم فيه رفع كميات كبيرة من المخلفات والأتربة في 6 شوارع بمدينة موط، وسط أجواء من البهجة والحماس بين المشاركين في الحملة مؤكدا، على أن مجلس المدينة وفر كافة المعدات الخاصة بالنظافة ورفع المخلفات.
 
وأكد عبد الله، أن الشباب المشاركين فى الحملة سبق وأن تلقوا عدة تدريبات مكثفة على العمل الميداني والمجتمعي، وشاركوا في عدد كبير من المعسكرات التدريبية على العمل المجتمعى، وذلك ضمن خطة مركز الشباب لتعزيز المشاركة المجتمعية للطلائع والشباب على مستوى المركز. 
 
جانب من الحملة
جانب من الحملة

أثناء رفع المخلفات
أثناء رفع المخلفات

فريق مركز الشباب
فريق مركز الشباب

تنظيف شارع خلف المستشفى
تنظيف شارع خلف المستشفى

ختام حملة شارك ونظف
ختام حملة شارك ونظف

متابعة العمل
متابعة العمل
 

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