صور وفيديو.. المواقف العشوائية تسيطر على شوارع الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

فى ظل ما تعانى منه الاسكندرية، من ازدحام مرورى تنتشر المواقف العشوائية لسيارات الأجرة و التوك توك والتى أصبحت تؤدى إلى تفاقم المشكلة المرورية خاصة فى المناطق الشعبية .



و سيطرت المواقف العشوائية فى الميادين العامة منها ميدان سموحة شرق الأسكندرية و ميدان المندرة و ميدان المنشية و ميدان الكيلو 21 غربا.



و تشكو سحر عرب من سكان شارع النصر بمنطقة سموحة، من انتشار المواقف العشوائية فى مدخل الشارع الحيوى و أكدت على ان منطقة سموحة تعد من اهم و أرقى مناطق الاسكندرية و لكن المواقف الغشوائية أصبحت تسيطر على الشارع وسط سلوكيات لا اخلاقية من السائقين و طالبت بتدخل المحافظة و الحهات المعنية لازالة تلك المواقف الغير قانونية .



فيما شكا محمد زيدان من منطقة شارع المعهد الدينى بالعصافرة من انتشار المواقف العشوائية لسيارات الاجرة مؤكدا على ان اصبح يعوق المارة و ليس السيارات فقط خاصة و انة ليس هناك رقيب او مخالفات لهؤلاء السائقين.



و يقول أحمد عزت من منطقة المندرة ان موقف السيارات اسفل كوبرى المندرة اصبح يعوق المرور خاصة فى تلك المنطقة الحيوية التى تؤدى الى مناطق سياحية مثل حدائق المنتزة و المعمورة مطالبا بشن حملات من الاحياء او المرور لوقف تلك الظاهرة التى اصبحت تسيطر على شوارع الاسكندرية .



من جانبه قال اللواء أحمد بسيونى سكرتير مساعد محافظة الاسكندرية ، أن مشكلة المواقف العشوائية و التى اصبحت تنتشر فى شوارع الاسكندرية ترجع الى عدم حصول تلك السيارات على ترخيص بالعمل كسيارات أجرة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أن تلك المشكلة تقع بشكل خاص على السيارات الصغيرة "التومناية " و سيارات الميكروباص التى تعمل بالشارع لعدم حصولها على ترخيص و يصعب مع تلك الحالة سحب التراخيص او الوقوف فى المواقف العشوائية التى حددتها المحافظة .

وأكد السكرتير المساعد أنه سيتم تكثيف حملات الإزالة لتلك المواقف من الاحياء بالتنسيق مع إدارة المرور











































