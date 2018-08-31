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صور.. مدير امن الإسماعيلية يتفقد خدمات الكنائس ودور العبادة والميادين والأسواق

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:00 م
صور.. مدير امن الإسماعيلية يتفقد خدمات الكنائس ودور العبادة والميادين والأسواق جانب من الجولة
الإسماعيلية – صبرى غانم
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حرص اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية، يرافقه العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الاسماعيلية، والعميد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية، بالقيام بالمرور على الخدمات المعينة على الكنائس، ودور العبادة والميادين والاسواق بمدينة الاسماعيلية

وشدد مدير الامن، على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس، بضرورة اليقظة وتمشيط محيط الخدمة، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطط الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس.

 

وخلال الجولة، التقى اللواء محمد على حسين مساعد الوزير مدير الامن بالقوات، و توعيتهم باهمية التواجد الفعال و اليقظه التامه مع اتخاذ التدابير الامنية اللازمه لتامين كافة الاهداف المنوط بهم تأمينها.

 

كما التقى مدير الامن، خلال جولته بمسئولى الكنائس، وقدموا له التهنئة بمناسبة عودته من الحج، وخلال جولته التقى مدير الامن بالاهالى بالميادين والاسواق، واستمع إلى شكواهم وارائهم عن التواجد الامنى فى الشارع الاسماعيلى .

و شدد مدير الامن، على القوات المعينة على المنشأت الحيوية ودور العبادة والكنائس، بضروره اتخاذ كافة اجراءات التأمين الذاتى اللازمة، وارتداء الصديرى الواقى من الرصاص، وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تأثر على الأداء الأمنى والخدمى للمواطنين، كما أكد على أهمية التزام القوات بقوانين حقوق الإنسان، و الحفاظ على حقوق وممتلكات المواطن والحفاظ على النظام والأمن العام.

كما شدد مدير الأمن، على مراقبة الحرم الامن لدور العبادة والمنشات الحيوية والشرطية، ومنع وقوف أى سيارات اودراجات نارية بالقرب من الحرم الامن .


 

 


 

 


 

 


 

 


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