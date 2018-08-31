صور.. محافظ ومدير أمن الجيزة يتفقدان أعمال إصلاح ماسورة بشارع البطل

كتب بهجت أبو ضيف

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزه واللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزه أعمال إصلاح الماسورة الرئيسيه التى تعرضت للكسر صباح اليوم الجمعة، بشارع البطل أحمد عبد العزيز وتقاطع جامعه الدول العربيه، حيث ساهم رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة فى عدم حدوث أى اختناقات مروريه وسيولة تامة فى حركة السير.



أعمال الصيانة لإصلاح كسر الماسورة



أعمال صيانة وإصلاح كسر الماسورة



ضبااط المرور يتابعون سير الحركة المرورية



محافظ ومدير أمن الجيزة والقيادات الأمنية بموقع إصلاح كسر الماسورة