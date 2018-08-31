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الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:48 م
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صور.. محافظ ومدير أمن الجيزة يتفقدان أعمال إصلاح ماسورة بشارع البطل

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:33 م
صور.. محافظ ومدير أمن الجيزة يتفقدان أعمال إصلاح ماسورة بشارع البطل محافظ ومدير أمن الجيزة بموقع إصلاح الماسورة
كتب بهجت أبو ضيف
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزه واللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزه أعمال إصلاح الماسورة الرئيسيه التى تعرضت للكسر صباح اليوم الجمعة، بشارع البطل أحمد عبد العزيز وتقاطع جامعه الدول العربيه، حيث ساهم رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة فى عدم حدوث أى اختناقات مروريه وسيولة تامة فى حركة السير.

أعمال الصيانة لإصلاح كسر الماسورة
أعمال الصيانة لإصلاح كسر الماسورة

 

أعمال صيانة وإصلاح كسر الماسورة
أعمال صيانة وإصلاح كسر الماسورة

 

ضبااط المرور يتابعون سير الحركة المرورية
ضبااط المرور يتابعون سير الحركة المرورية

 

محافظ ومدير أمن الجيزة والقيادات الأمنية بموقع إصلاح كسر الماسورة
محافظ ومدير أمن الجيزة والقيادات الأمنية بموقع إصلاح كسر الماسورة

 

مدير أمن الجيزة بصحبة المحافظ خلال متابعة صيانة كسر الماسورة
مدير أمن الجيزة بصحبة المحافظ خلال متابعة صيانة كسر الماسورة

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