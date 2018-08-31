صور.. قسم النزهة ينقذ سيدة مسنة من الموت وينقلها من شقتها للمستشفى

كتب إبراهيم أحمد

لفتة انسانية جديدة أقدم عليها رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة، بأن نجحوا فى إنقاذ سيدة مسنة تقيم بمفردها فى شقة بالنزهة من الموت، وأسرعوا بنقلها إلى المستشفى لإسعافها، وإخطار أهلها.

تفاصيل الواقعة بدات مع تلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغ من المواطن "فاروق ع" والذي أفاد بأنه يعمل تاجر فاكهة بمنطقة المرج، وقد ورد له اتصال تليفونى من إحدى السيدات التى تتعامل معه بصفة مستمرة مع علمه بأنها سيدة مسنه تقيم بمفردها بشارع فريد سميكة، فى النزهة.

وأضاف أنه أثناء المكالمة انقطع الاتصال التليفونى، وحاول المبلغ الاتصال بها أكثر من مرة لم يتم التجاوب فخشى أن يكون حدث لها مكروه، فقام بإخطار النجدة، وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، والذي وجه بسرعة التوجة لمحل البلاغ للفحص والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتوفير كافة الإمكانات والسبل المتاحة لمساعدة السيدة .



أثناء انقاذ السيدة المريضة من الموت أثناء انقاذ السيدة المريضة من الموت

وعلى الفور توجة النقيب محمد العقباوى رئيس دورية قسم شرطة النزهة، بصحبة سيارة الإسعاف لمكان سكن السيدة، وبالطرق على باب الشقة أكثر من مرة لم يتم التجاوب، وبالاستعلام من الأهالى أفادوا بتواجد إحدى السيدات المسنة مقيمة بمفردها بالشقة وأثناء ذلك تنامى إلى مسامع رئيس الدورية صوت استغاثة من داخل الشقة، وعلى الفور تم الدخول للشقة، وتبين تواجد السيدة "ت م م" 76 سنة، ملقاة على الأرض، وفى حالة أعياء شديد حيث تم رفعها بمعرفة المسعف وتقديم الإسعافات الأولية لها .



انقاذ السيدة المريضة انقاذ السيدة المريضة

كما تواصل رئيس الدورية مع إدارة تأمين المستشفيات للتنسيق لنقل الحالة إلى إحدى المستشفيات، وأيضا تم التواصل مع أحدى السيدات من أقارب السيدة المسنة للحضور، وتم نقل السيدة إلى مستشفى عين شمس التخصصى بمعرفة سيارة الإسعاف بصحبة رئيس الدورية وقريبتها "ن ا م" 34 سنه ربة منزل وتم حجز السيدة بالمستشفى .

نقل المريضة إلى المستشفى

ووجهت السيدة الشكر الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رعايته لتلك المنظومة الأمنية التي تخدم المواطنين بهذا الإسلوب المتميز، وكذا ضباط شرطة النجدة وضباط قسم شرطة النزهة الذين بذلوا جهداً كبير فى مساعدته نظرا لحالته الصحية .



أثناء نقل المريضة للمستشفى

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن .ورعاية الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطن.





المريضة بسيارة الإسعاف